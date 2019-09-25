Зеленский назвал Трампа великим учителем

Владимир Зеленский назвал президента США великим учителем. Это следует из стенограммы разговора двух лидеров, которая опубликована на сайте Белого дома.

В частности, глава Белого дома поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах, назвав её «фантастическим достижением». Он, в свою очередь, поблагодарил Трампа, подчеркнув, что у него есть все возможности учиться у президента Соединённых Штатов. Кроме того, украинский лидер добавил, что намерен формировать в стране новый тип власти.

«Вы великий учитель для нас в этом», - подчеркнул Владимир Зеленский.