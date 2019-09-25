Зеленский назвал Трампа великим учителем
Владимир Зеленский назвал президента США великим учителем. Это следует из стенограммы разговора двух лидеров, которая опубликована на сайте Белого дома.
В частности, глава Белого дома поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах, назвав её «фантастическим достижением». Он, в свою очередь, поблагодарил Трампа, подчеркнув, что у него есть все возможности учиться у президента Соединённых Штатов. Кроме того, украинский лидер добавил, что намерен формировать в стране новый тип власти.
«Вы великий учитель для нас в этом», - подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, ранее спикер палаты представителей конгресса США, демократ Нэнси Пелоси сообщила, что конгресс начинает процедуру импичмента Дональду Трампа. Поводом для этого стала беседа главы Белого дома с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора Дональд Трамп якобы требовал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Именно в этом демократы усматривают «нарушение целостности выборов», подчёркивает Свободная пресса. Позже Белый дом опубликовал расшифровку этой беседы.
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