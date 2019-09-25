Зеленский назвал единственного человека, который способен надавить на него

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в мире лишь один человек способен надавить на него - это его сын. так глава государства прокомментировал якобы имевшее место давление на него со стороны президента США Дональда Трампа.

Ответ Зеленского прозвучал в эфире телеканала «Россия», пишут «Дни.ру».

«На меня может давить только один человек. На меня может давить только мой сын. Ему 6 лет», — цитирует Зеленского «Газета.ру».

Представители Демократической партии США объявили о начале процедуры импичмента Дональда Трампа, сообщает RT. Американского президента обвиняют в том, что он в телефонном разговоре давил на Зеленского, требуя, чтобы тот инициировал проведение расследования против сына кандидата в президенты США Джо Байдена в обмен на предоставление финансовой помощи Украине.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН рассказал, чего пытаются добиться противники Трампа запуском расследования в рамках процедуры импичмента







