Зеленский лишил звания двух генералов за «антигеройство»

Украинский лидер Владимир Зеленский лишил званий двух генералов Службы безопасности страны, заявил он в своем Telegram-канале.

Байден и Зеленский разговаривали около часа

По словам главы государства, речь идет об экс-начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове и бывшем начальнике Управления СБУ в Херсонской области Сергее Криворучко.

Президент назвал их «антигероями», отметив, что постепенно все такие военные будут наказаны. Что имеется в виду – Зеленский не уточнил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отзыве посла из Марокко.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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