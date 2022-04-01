Зеленский лишил звания двух генералов за «антигеройство»

По словам главы государства, речь идет об экс-начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове и бывшем начальнике Управления СБУ в Херсонской области Сергее Криворучко.

Президент назвал их «антигероями», отметив, что постепенно все такие военные будут наказаны. Что имеется в виду – Зеленский не уточнил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отзыве посла из Марокко.

