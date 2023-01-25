Зеленский: количество и срок поставок танков на Украину сыграют ключевую роль

Количество и срок поставок Украине танков западного образца играют ключевую роль. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

Украинский лидер также поблагодарил партнеров по антироссийской коалиции за объявленные поставки.

«Я очень рад. Хочу поблагодарить Германию, благодарю Британию и США за то, что они приняли такие решения», - сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что Германия поставит танки Leopard 2 Киеву через три-четыре месяца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

