Зеленский: Для малого бизнеса вводится добровольная уплата единого налога

Киев отменяет проверки бизнесов в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на заявления президент Украины Владимира Зеленского.

В Госдуму внесли проект о повышении планки цены авто для «налога на роскошь»

По его словам, это необходимо для того, чтобы «города оживали, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь». При этом, по словам главы государства, бизнес должен обеспечить «нормальную работу» в рамках украинского законодательства.

Как отметил Зеленский, кабинет министров согласовал решения в поддержку экономики, «чтобы бизнес работал, чтобы люди имели работу там, где безопасность это позволяет, и где люди к этому готовы».

Также в стране, по словам президента, стартует налоговая реформа. «Вместо налога на добавленную стоимость и налога на прибыль будет введен налог в 2% от оборота и упрощенный учет. А для малого бизнеса вводится добровольная уплата единого налога. «То есть если можете — платите, не можете — нет вопросов», — отметил Зеленский.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:БизнесНалогиВладимир ЗеленскийУкраина
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