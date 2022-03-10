В Госдуму внесли проект о повышении планки цены авто для «налога на роскошь»

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении планки стоимости машины для «налога на роскошь». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Правительство изменило критерии уплаты налога на роскошь

Теперь налог будет начисляться на авто, стоимость которых начинается от десяти миллионов рублей, а не от трех миллионов рублей, как это было ранее.

В правительстве также предложили поддержать гостиничный бизнес, освободив его от НДС на пять лет. Отмечается, что это коснется владельцев отелей и инвесторов. В ведомстве добавили, что эта мера поможет поддержать отрасль и решить одну из главных проблем российского туризма – дефицит качественных отелей.

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ФОТО: РИА Новости
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