В Госдуму внесли проект о повышении планки цены авто для «налога на роскошь»

Теперь налог будет начисляться на авто, стоимость которых начинается от десяти миллионов рублей, а не от трех миллионов рублей, как это было ранее.

В правительстве также предложили поддержать гостиничный бизнес, освободив его от НДС на пять лет. Отмечается, что это коснется владельцев отелей и инвесторов. В ведомстве добавили, что эта мера поможет поддержать отрасль и решить одну из главных проблем российского туризма – дефицит качественных отелей.