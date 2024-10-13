ZDF: новая встреча по помощи Украине в формате «Рамштайн» не состоится

По информации издания, на новой встрече предполагалось объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украине. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал это в минувшую пятницу на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленский, сказано в сообщении.

В воскресенье, 13 октября, издание Spiegel сообщило, что визит Байдена в Германию состоится на следующей неделе.

Президент США ранее перенес визит в ФРГ, сославшись на ураган «Милтон», который прошел через американский штат Флорида, передает «Радиоточка НСН».

