ZDF: новая встреча по помощи Украине в формате «Рамштайн» не состоится
Новое заседание контактной группы по военной помощи Украине не состоится в ближайшее время, несмотря на предстоящий визит в Германию президента США Джо Байдена. Об этом сообщил немецкий телеканал ZDF.
По информации издания, на новой встрече предполагалось объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украине. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал это в минувшую пятницу на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленский, сказано в сообщении.
В воскресенье, 13 октября, издание Spiegel сообщило, что визит Байдена в Германию состоится на следующей неделе.
Президент США ранее перенес визит в ФРГ, сославшись на ураган «Милтон», который прошел через американский штат Флорида, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал банковские счета блогера Косенко
- Сборы фильма «Джокер: Безумие на двоих» обвалились на 82%
- ZDF: новая встреча по помощи Украине в формате «Рамштайн» не состоится
- Жители Харькова отбили у военкомов 16-летнего подростка
- Над территорией Курской области уничтожили украинскую ракету
- В Китае от отравления газом погибли семь человек
- Вице-премьер Сербии заявил о вероятности присоединения к БРИКС
- СМИ сообщили об ухудшении отношений между командами Байдена и Харрис
- Умер основатель банка «СБС-Агро» Александр Смоленский
- В «Очаковских банях» на западе Москвы произошло возгорание
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru