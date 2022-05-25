Застреливший 15 человек в американской школе сначала убил свою бабушку

Стрелком, застрелившим 15 человек в одной из школ американского Техаса, оказался 18-летний ученик Сальвадор Рамос, передает телеканал ABC.

Число погибших при стрельбе в школе США выросло до 15

Одной из первых жертв молодого человека стала его 66-летняя бабушка. Стрелок был вооружен пистолетом, не исключено, что при нем также была винтовка.

Напомним, число погибших при стрельбе выросло до 15. Среди погибших 14 школьников и один учитель.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:СтрельбаСША
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