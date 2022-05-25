Застреливший 15 человек в американской школе сначала убил свою бабушку

Одной из первых жертв молодого человека стала его 66-летняя бабушка. Стрелок был вооружен пистолетом, не исключено, что при нем также была винтовка.

Напомним, число погибших при стрельбе выросло до 15. Среди погибших 14 школьников и один учитель.

