Застреливший 15 человек в американской школе сначала убил свою бабушку
25 мая 202203:02
Стрелком, застрелившим 15 человек в одной из школ американского Техаса, оказался 18-летний ученик Сальвадор Рамос, передает телеканал ABC.
Одной из первых жертв молодого человека стала его 66-летняя бабушка. Стрелок был вооружен пистолетом, не исключено, что при нем также была винтовка.
Напомним, число погибших при стрельбе выросло до 15. Среди погибших 14 школьников и один учитель.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru