Заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке прервали из-за землетрясения
Заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций пришлось прервать на некоторое время из-за землетрясения, эпицентр которого располагался недалеко от Нью-Йорка, где находится штаб-квартира ООН, передает ТАСС.
В какой-то момент внезапно все участники заседания почувствовали тряску, после чего выступавшая с речью прервала доклад, чтобы выяснить у председателя, не потребуется ли эвакуация.
Вскоре после этого заседание продолжилось. По данным геологической службы США эпицентр подземных толчков находился в штате Нью-Джерси. По последним данным магнитуда землетрясения составила 5,1. В Нью-Йорке магнитуда достигала 4,8. Президент Джо Байден проинформирован о произошедшем и контролирует оценку возможных последствий стихийного бедствия, заявили в Белом доме.
Как отмечет Telegram-канал «Радиоточка НСН», из Генерального консульства России в Нью-Йорке были временно эвакуированы посетители.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru