Заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке прервали из-за землетрясения

Заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций пришлось прервать на некоторое время из-за землетрясения, эпицентр которого располагался недалеко от Нью-Йорка, где находится штаб-квартира ООН, передает ТАСС.

В какой-то момент внезапно все участники заседания почувствовали тряску, после чего выступавшая с речью прервала доклад, чтобы выяснить у председателя, не потребуется ли эвакуация.