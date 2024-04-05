Заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке прервали из-за землетрясения

Заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций пришлось прервать на некоторое время из-за землетрясения, эпицентр которого располагался недалеко от Нью-Йорка, где находится штаб-квартира ООН, передает ТАСС.

В какой-то момент внезапно все участники заседания почувствовали тряску, после чего выступавшая с речью прервала доклад, чтобы выяснить у председателя, не потребуется ли эвакуация.

Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло 12 человек

Вскоре после этого заседание продолжилось. По данным геологической службы США эпицентр подземных толчков находился в штате Нью-Джерси. По последним данным магнитуда землетрясения составила 5,1. В Нью-Йорке магнитуда достигала 4,8. Президент Джо Байден проинформирован о произошедшем и контролирует оценку возможных последствий стихийного бедствия, заявили в Белом доме.

Как отмечет Telegram-канал «Радиоточка НСН», из Генерального консульства России в Нью-Йорке были временно эвакуированы посетители.

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ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
ТЕГИ:Нью-ЙоркЗемлетрясениеСовбез ООН

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