Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло 12 человек

По данным на пятницу, 5 апреля, насчитывается 1113 пострадавших, 659 остаются заблокированными в горных и отдаленных районах острова.

11 человек считаются пропавшими без вести, в том числе один канадец и двое граждан Сингапура.

Ранее стало известно, что более 87 тысяч домохозяйств на Тайване остались без света после землетрясения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

