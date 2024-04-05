Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло 12 человек
5 апреля 202411:52
Список погибших в результате разрушительного землетрясения на Тайване увеличился до 12 человек, сообщает тайваньская газета China Times.
По данным на пятницу, 5 апреля, насчитывается 1113 пострадавших, 659 остаются заблокированными в горных и отдаленных районах острова.
11 человек считаются пропавшими без вести, в том числе один канадец и двое граждан Сингапура.
Ранее стало известно, что более 87 тысяч домохозяйств на Тайване остались без света после землетрясения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru