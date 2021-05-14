Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине состоится 16 мая
Совет безопасности ООН соберется 16 мая для обсуждения ситуации вокруг Израиля и Палестины, написала в Twitter постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
«США продолжат активно участвовать в дипломатии на самом высоком уровне, пытаясь снизить напряженность», - отметила она.
Элита арабского мира уже давно не считает Израиль главным врагом и вступать в палестино-израильский конфликт не станет, рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.
По его словам, прямая военная помощь сектору Газа исключена, но будут предприниматься попытки информационно поддержать палестинское исламистское движение.
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