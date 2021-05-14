Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине состоится 16 мая

«США продолжат активно участвовать в дипломатии на самом высоком уровне, пытаясь снизить напряженность», - отметила она.

Элита арабского мира уже давно не считает Израиль главным врагом и вступать в палестино-израильский конфликт не станет, рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

По его словам, прямая военная помощь сектору Газа исключена, но будут предприниматься попытки информационно поддержать палестинское исламистское движение.

