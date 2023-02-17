Запуск новой японской ракеты был отменен за секунды до старта
Первый за 29 лет запуск новой японской ракеты-носителя H3 не состоялся, запуск был отменен буквально за несколько секунд до старта, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (
Представители агентства также сообщили в прямом эфире, что не удалось запустить ракетные ускорители, при этом двигатель ракеты заработал.
14 февраля запуск ракеты уже переносили, в тот день помешали погодные условия.
Изначально планировалось запустить ракету в 2020 году. Об этом сообщалось еще в 2017 году.
Агентство Kyodo сообщает, что следующая попытка может состояться через несколько недель.
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