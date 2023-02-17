Запуск новой японской ракеты был отменен за секунды до старта

Первый за 29 лет запуск новой японской ракеты-носителя H3 не состоялся, запуск был отменен буквально за несколько секунд до старта, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (

Представители агентства также сообщили в прямом эфире, что не удалось запустить ракетные ускорители, при этом двигатель ракеты заработал.