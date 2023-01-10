Компания Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты из Британии
Ракете-носителю Virgin Orbit не удалось вывести космические спутники на орбиту Земли. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.
Virgin Orbit впервые попыталась запустить ракету с девятью спутниками с самолета Boeing-747 в Британии.
«Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая не позволила нам достичь орбиты», — подчеркнули в компании.
При этом Boeing-747 вместе с экипажем благополучно вернулся на аэродром.
Virgin Orbit подчеркнула, что «оценивает информацию», пишет «Свободная пресса».
Запуск был первым в истории Великобритании пуском спутников с территории страны, однако, как и предыдущие попытки, завершился неудачей, отмечает телеканал «360».
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