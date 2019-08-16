Запущенную из сектора Газа ракету перехватили израильские военные

Ракета, запущенная из сектора Газа, была сбита в небе военными Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ракету засекли сирены воздушной тревоги в южной части страны над городом Сдерот. Перехват был произведен системой противовоздушной обороны «Железный купол».

Информации о пострадавших нет. По информации РИА Новости, население Сдерота составляет 25 тысяч человек.

Ранее в мае Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) осудил непрекращающиеся ракетные обстрелы Израиля, которые ведёт ХАМАС и прочие террористические группировки.



