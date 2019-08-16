Запущенную из сектора Газа ракету перехватили израильские военные
Ракета, запущенная из сектора Газа, была сбита в небе военными Израиля. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что ракету засекли сирены воздушной тревоги в южной части страны над городом Сдерот. Перехват был произведен системой противовоздушной обороны «Железный купол».
Информации о пострадавших нет. По информации РИА Новости, население Сдерота составляет 25 тысяч человек.
Ранее в мае Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) осудил непрекращающиеся ракетные обстрелы Израиля, которые ведёт ХАМАС и прочие террористические группировки.
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