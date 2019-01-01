Европейский еврейский конгресс осудил обстрелы Израиля

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) осудил непрекращающиеся ракетные обстрелы Израиля, которые ведёт ХАМАС и прочие террористические группировки. Конгресс также призвал международное сообщество оказать всестороннюю поддержку Израилю.

С 4 мая из сектора Газа было выпущено более 600 ракет, сообщила НСН пресс-служба ЕКК. В результате обстрелов погибли трое израильтян, еще порядка 150 ранены.

Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор заявил, что ракетные удары по населённым пунктам Израиля – это спланированное массовое убийство евреев. Он назвал действия ХАМАС военным преступлением.

