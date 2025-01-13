Стоимость биткоина опускалась ниже 90 тысяч долларов впервые с 18 ноября
Стоимость биткоина впервые с 18 ноября 2024 года опустилась ниже 90 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
Уточняется, что по состоянию на 17:35 мск 13 января криптовалюта подешевела на 5,21%, её стоимость опустилась до 89 919 долларов.
Через несколько минут биткоин вернул потерянные позиции. В 17:44 мск он торговался уже на уровне 91 363 долларов.
Ранее консультант по криптовалютам и децентрализованным финансам Алексей Водоватов заявил «Радиоточке НСН», что избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации может предпринять все действия для того, чтобы начать контролировать цену биткоина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru