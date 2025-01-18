Дональд Трамп объявил о выпуске официального «мемкоина»
Вновь избранный президент США Дональд Трамп объявил о выпуске нового официального «трамповского мемкоина» в стране. Об этом американский лидер сообщил на своих страницах в двух социальных сетях.
При этом в связи с появлением такой информации пользователи подумали, что аккаунты политика были взломаны. Однако спустя несколько часов появления в Сети, посты на страницах Трампа в двух социальных сетях так и не были удалены.
Накануне сообщалось, что Трамп собирается назначить предпринимателей Илона Маска и Вивека Рамасвами руководителями нового департамента по достижению госэффективности (DOGE). Название новой структуры отсылает к Dogecoin (DOGE). Криптовалюта была названа так в честь интернет-мема Doge, изображающего озадаченного пса породы сиба-ину.
Ранее американский актер и режиссер Мэл Гибсон, который недавно был назначен спецпосланником Дональда Трампа в Голливуде, пошутил о возможности получить резиденцию на новой должности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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