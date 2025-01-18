Дональд Трамп объявил о выпуске официального «мемкоина»

Вновь избранный президент США Дональд Трамп объявил о выпуске нового официального «трамповского мемкоина» в стране. Об этом американский лидер сообщил на своих страницах в двух социальных сетях.

При этом в связи с появлением такой информации пользователи подумали, что аккаунты политика были взломаны. Однако спустя несколько часов появления в Сети, посты на страницах Трампа в двух социальных сетях так и не были удалены.