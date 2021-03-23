СМИ: МИД Турции подтвердил встречу с российским послом из-за ситуации в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов действительно был вызван в МИД Турции в связи с обострением ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком министерстве.

Собеседник агентства рассказал, что темой встречи стали атаки в Сирии и Турция выразила российской стороне обеспокоенность из-за обострения ситуации, в том числе в районах, где проживают мирные жители, что угрожает стабильности и безопасности.

Ранее газета Hurriyet сообщила, что Минобороны республики возложило на сирийскую армию ответственность за обстрел больницы на неподконтрольной Дамаску территории в Идлибской зоне деэскалации 21 марта, в результате которого погибли пять мирных жителей, а также за атаку на жилой район и стоянку грузовиков, в результате чего, как утверждается, были ранены семь мирных жителей.

Ранее первый замглавы комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Красов заявил, что в ходе вооруженного конфликта в Сирии погибло 112 российских военнослужащих, сообщает Ura.ru.