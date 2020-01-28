Запертые в Китае из-за эпидемии россияне попросили о помощи
Российская семья оказалась запертой в китайской провинции Шаньси из-за эпидемии нового коронавируса. Туристы, оказавшиеся в городе Юньчэн, заявили, что их попросту не пускают в аэропорт.
«Позвонили, попросили чиновников встретиться. Я гражданин другой страны. Какого вы меня здесь заперли?» - рассказал Алексей в интервью телеканалу «360».
Мужчина добавил, что находится в Китае вместе с женой. Он уже связывался с российскими дипломатами, однако в посольстве якобы отказались верить в то, что китайская народная дружина перекрыла этот район.
Телеканал дозвонился до российского посольства, однако там заявили, что ничего не знают о запертых в Шаньси россиянах.
Согласно последним данным, жертвами коронавируса в Китае стали более 100 человек, число заболевших приближается к 5 тысячам. Инфицированные были выявлены и в ряде других стран.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Нетаньяху расскажет Путину в Москве о «сделке века» Трампа
- Патриарх Кирилл нашел способ увеличить население РФ на 10 млн человек
- «Проявил слабость»: СК показал видеопризнание отца, бросившего сыновей в Шереметьево
- СМИ: погиб сотрудник ЦРУ, ответственный за ликвидацию Сулеймани
- Названо место похорон протоиерея Всеволода Чаплина