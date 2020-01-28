Запертые в Китае из-за эпидемии россияне попросили о помощи

Запуск МЦД-3 улучшит транспортную доступность в 20 районах столицы

Более 200 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации до 2024 года

Выставка Дали в Манеже собрала огромную очередь еще до открытия

В Москве стартовали продажи комбинированных билетов в парк «Зарядье»

Обследование на меланому в минувшем году прошли более 100 тысяч москвичей