Западные СМИ прокомментировали Парад Победы в Москве

Западные журналисты рассказали о своих впечатлениях от парада Победы, который прошел накануне 9 мая на Красной площади в Москве. Сообщается, что многие средства массовой информации восхитились масштабом мероприятия. Уточняется, что на впечатления не повлияла даже отмена пролета авиации.

В частности издание Daily Mail отметило, что среди сотен единиц военной техники, которая прошла перед ветеранами, а также высокопоставленными лицами, присутствовала мобильная межконтинентальная ядерная пусковая установка «Ярс» и передовая система противовоздушной обороны С-400, которую Москва развернула в Сирии.

Также масштаб мероприятия оценила газета The Washington Post и журналисты The New York Times.