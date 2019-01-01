Западные СМИ прокомментировали Парад Победы в Москве
Западные журналисты рассказали о своих впечатлениях от парада Победы, который прошел накануне 9 мая на Красной площади в Москве. Сообщается, что многие средства массовой информации восхитились масштабом мероприятия. Уточняется, что на впечатления не повлияла даже отмена пролета авиации.
В частности издание Daily Mail отметило, что среди сотен единиц военной техники, которая прошла перед ветеранами, а также высокопоставленными лицами, присутствовала мобильная межконтинентальная ядерная пусковая установка «Ярс» и передовая система противовоздушной обороны С-400, которую Москва развернула в Сирии.
Также масштаб мероприятия оценила газета The Washington Post и журналисты The New York Times.
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