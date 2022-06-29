Западные политики пришли в шок от русского салата на саммите НАТО

Политики Запада и журналисты были шокированы появлением в меню ресторана, который обсуживает саммит Североатлантического альянса в Мадриде, блюда под названием «Картофельный салат по-русски», сообщает Reuters.

Раскрыто меню ужина для участников саммита НАТО в Мадриде

По словам участников мероприятия, блюдо находилось на верхней строчке меню и предлагалось по цене 8 евро за порцию. В состав салата входит горох, картофель, морковь и майонез.

«Русский салат» вызвал недоумение из-за планов участников саммита официально назвать Россию «угрозой» для НАТО. При этом блюдо было распродано за пару часов.

В Мадриде открывается саммит Североатлантического альянса, на котором будет принята новая стратегия, в которой Россия будет обозначена как» непосредственная угроза коллективной безопасности». На этом же мероприятии обсудят заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕдаНАТО
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