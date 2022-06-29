Западные политики пришли в шок от русского салата на саммите НАТО
Политики Запада и журналисты были шокированы появлением в меню ресторана, который обсуживает саммит Североатлантического альянса в Мадриде, блюда под названием «Картофельный салат по-русски», сообщает Reuters.
По словам участников мероприятия, блюдо находилось на верхней строчке меню и предлагалось по цене 8 евро за порцию. В состав салата входит горох, картофель, морковь и майонез.
«Русский салат» вызвал недоумение из-за планов участников саммита официально назвать Россию «угрозой» для НАТО. При этом блюдо было распродано за пару часов.
В Мадриде открывается саммит Североатлантического альянса, на котором будет принята новая стратегия, в которой Россия будет обозначена как» непосредственная угроза коллективной безопасности». На этом же мероприятии обсудят заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
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