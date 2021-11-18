Зампостпреда России при ООН связал эскалацию в Донбассе с поставками оружия Украине
Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что агрессивное поведение Украины нарастает на фоне поставки оружия со стороны западных спонсоров, сообщает RT.
Заявление политика прозвучало во время выступления в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи. «По последним данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, за истекшие две недели количество нарушений режима прекращения огня возросло в полтора раза и составило порядка 6700», — сказал дипломат.
По его данным, с 11—24 октября представители ОБСЕ зафиксировали, что все разрушения жилых домов, школ и прочих объектов гражданской инфраструктуры имели место только на территории Донбасса.
Предложение Путина о предоставлении гуманитарной помощи Донбассу – серьезный шаг навстречу восстановлению экономики самопровозглашенных республик. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник.
15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи республикам ЛНР и ДНР. Она будет осуществляться до наступления «политического урегулирования» в этих странах. По мнению представителя ЛНР предложение гумпомощи Россией – это серьезный шаг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru