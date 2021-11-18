Зампостпреда России при ООН связал эскалацию в Донбассе с поставками оружия Украине

Заявление политика прозвучало во время выступления в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи. «По последним данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, за истекшие две недели количество нарушений режима прекращения огня возросло в полтора раза и составило порядка 6700», — сказал дипломат.

По его данным, с 11—24 октября представители ОБСЕ зафиксировали, что все разрушения жилых домов, школ и прочих объектов гражданской инфраструктуры имели место только на территории Донбасса.

Предложение Путина о предоставлении гуманитарной помощи Донбассу – серьезный шаг навстречу восстановлению экономики самопровозглашенных республик. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи республикам ЛНР и ДНР. Она будет осуществляться до наступления «политического урегулирования» в этих странах. По мнению представителя ЛНР предложение гумпомощи Россией – это серьезный шаг.

