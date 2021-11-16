«Шаг к интеграции»: Бородай оценил новое решение Путина по Донбассу
Киев будет продолжать вести военные действия против Донбасса вне зависимости от решений российской стороны, считает бывший глава правительства самопровозглашённой ДНР.
Решение Владимира Путина оказывать гуманитарную помощь Донбассу - это конкретная мера, направленная на грядущую интеграцию, заявил бывший глава правительства самопровозглашённой ДНР, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи Донбассу на период «до политического урегулирования». Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в ответ на это заявил, что отмена квот на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российской стороны нарушает Минские соглашения.
«Это не символический сигнал Киеву, потому что ему бесполезно давать сигналы, хоть символические, хоть прямые, кривые, какие угодно. Это вполне себе комплекс мер, направленных на оздоровление экономики Донбасса, которая находится в довольно сложном состоянии, а еще на помощь от ковида. Население Донбасса от эпидемии ковида тоже страдает достаточно серьезно: не хватает медицинских препаратов, и, что важнее, не хватает медицинских кадров. Это комплекс мер, которые экономически приближает Донбасс к России, а это один из 10 наиболее промышленно развитых регионов планеты, и уравнивает предприятия Донбасса в правах с российскими. Очевидно, что это шаг к интеграции, поэтому на Донбассе это решение воспринимают исключительно положительно. О точных цифрах я не берусь сказать, и, думаю, точно сказать не сможет никто. Говорить сейчас об экономике Донбасса сложно, данные есть в очень скудных объемах», - пояснил Бородай.
Председатель Союза добровольцев Донбасса отметил, что ожидает от Киева каких-то новых решений в сложившейся ситуации.
«В Киеве все эти годы занимают одну и ту же позицию. Киев с момента заключения Минских соглашений со своей стороны не сделал ничего, чтобы их выполнить, он не собирается исполнять Минские соглашения, они существуют исключительно на бумаге. Говорить о том, что какой-то шаг противоречит им, бессмысленно, соглашения де-факто отсутствуют. В Киеве по этому поводу будут предпринимать всё то же, что и сейчас. Киев против Донбасса ведет войну, которая сейчас несет вялотекущий характер без принципиальных изменений на линии боевого соприкосновения», - заявил Бородай.
Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Украина не сможет произвести никакого наступления на Донбасс, а все громкие заявления украинских политиков на эту тему являются политической конъюнктурой.
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