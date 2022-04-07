Генассамблея ООН рассмотрит вопрос исключения РФ из Совета по правам человека
Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит вопрос о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека. Об этом сообщает «Интерфакс».
С инициативой рассмотрения данного вопроса выступили США и ряд европейских стран. Для того, чтобы исключить РФ из Совета ООН требуется две трети голосов членов Генассамблеи, в которую входят 193 страны.
Как ожидается, голосование пройдет в четверг.
Ранее 2 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой требует от России остановить военную операцию на Украине и вывести свои войска. Документ поддержали представители 141 страны, 5 выступили против, 35 воздержались,
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