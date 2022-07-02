Зампостпреда Полянский оценил заявления главы МИД Украины об обращении в суд ООН
Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об обращении в Международный суд ООН по вопросу якобы допущенных Россией нарушений Конвенции о геноциде не заслуживает большого внимания. Об этом заявил зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский в эфире «Соловьев Live».
Ранее Кулеба заявил, что Украина обратилась в МС ООН, обвинив Москву в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида на фоне спецоперации на Украине. О каком нарушении идет речь, министр не уточнил.
Как отметил Полянский, комментируя действия украинской стороны, в них «все очень запутано». Дипломат указал, что юристы работают с обеих сторон, однако обычно подобные дела со временем становятся все запутаннее.
«Во многом это все делается на публику. Я думаю, что эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделить им уж слишком много внимания», — добавил Полянский.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 155 / сут.
Умерли
381 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 388 / сут.
- Немецкий эксперт обвинил ЕЦБ в высокой инфляции в Европе
- В ЛНР рассказали о тысячах бойцов территориальной обороны ВСУ в Лисичанске
- Зампостпреда Полянский оценил заявления главы МИД Украины об обращении в суд ООН
- Россия выйдет из частичных соглашений Совета Европы
- Вузы Следственного комитета прекратят прием студентов в магистратуру
- СМИ: G7 может уступить глобальное лидерство странам БРИКС
- Зеленский указал на снижение интереса к конфликту на территории Украины
- Аэродром «Левашово» в Ленобласти открыли для международных полетов
- В Ryanair спрогнозировали рост цен на авиабилеты в среднесрочной перспективе
- В Египте акула напала на туристку из Австрии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru