Зампостпреда Полянский оценил заявления главы МИД Украины об обращении в суд ООН

Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об обращении в Международный суд ООН по вопросу якобы допущенных Россией нарушений Конвенции о геноциде не заслуживает большого внимания. Об этом заявил зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский в эфире «Соловьев Live».

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Ранее Кулеба заявил, что Украина обратилась в МС ООН, обвинив Москву в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида на фоне спецоперации на Украине. О каком нарушении идет речь, министр не уточнил.

Как отметил Полянский, комментируя действия украинской стороны, в них «все очень запутано». Дипломат указал, что юристы работают с обеих сторон, однако обычно подобные дела со временем становятся все запутаннее.

«Во многом это все делается на публику. Я думаю, что эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделить им уж слишком много внимания», — добавил Полянский.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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