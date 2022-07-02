Зампостпреда Полянский оценил заявления главы МИД Украины об обращении в суд ООН

Ранее Кулеба заявил, что Украина обратилась в МС ООН, обвинив Москву в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида на фоне спецоперации на Украине. О каком нарушении идет речь, министр не уточнил.

Как отметил Полянский, комментируя действия украинской стороны, в них «все очень запутано». Дипломат указал, что юристы работают с обеих сторон, однако обычно подобные дела со временем становятся все запутаннее.

«Во многом это все делается на публику. Я думаю, что эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделить им уж слишком много внимания», — добавил Полянский.

