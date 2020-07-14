Замминистра обороны Казахстана умер от COVID-19
Заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев умер в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает казахстанское издание vlast.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Генерал-майору Курманбаеву шёл 50-ый год. Он выпускник Казахского государственного университетп им. Аль-Фараби, а также заканчивал Военную академию войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск Российской Федерации. Кроме того, окончил Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
Пост заместителя главы Минобороны Казахстана он занял в апреле прошлого года. По информации ведомства, Курманбаев с самого начала пандемии коронавируса принимал активное участие в организации борьбы с инфекцией.
Сегодня было объявлено, что власти Казахстана продлили ограничения, связанные с пандемией коронавируса, с 20 июля по 2 августа. Информация об этом появилась на странице премьер-министра республики Аскара Мамина в Facebook.
По данным министерства здравоохранения страны, в республике с начала эпидемии выявлено 61 755 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 35 911 человек, умерли 396. Сейчас ежесуточно выявляют 1,7–1,8 тысяч инфицированных.
COVID-19 перенёс и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Накануне в день общенационального траура по умершим от коронавируса, он выразил соболезнования родным и близким скончавшихся.
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