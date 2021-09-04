Замглавы «Талибан» запретил «праздничную стрельбу» в воздух

Заместитель главы движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), сын основателя талибов муллы Омара, мулла Мухаммад Якуб запретил прекратить беспорядочную стрельбу в воздух, в результате которой в стране за сутки погибли или были ранены более 70 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ресурс AfghanUrdu в Twitter.

Якуб заявил, что ответственность за это в провинциях будут нести губернаторы и начальники полиции.

«Вменяемы ли талибы?» Сколько продержится непокоренный Панджшер

Ранее сообщалось, что число убитых и раненых в Афганистане во время массовой беспорядочной стрельбы в воздух, открытой в пятницу талибами после сообщений о захвате единственной не подконтрольной им провинции Панджшер, превысило 70 человек.

Вместе с тем представители национального сопротивления в регионе опровергли информацию об установлении радикалами полного контроля над этой провинцией.

Ранее военный историк Евгений Норин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил шансы повстанцев противостоять талибам. По его мнению, при наличии союзников Панджшер сможет продержаться сколько угодно.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТалибанАфганистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры