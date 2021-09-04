Замглавы «Талибан» запретил «праздничную стрельбу» в воздух
Заместитель главы движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), сын основателя талибов муллы Омара, мулла Мухаммад Якуб запретил прекратить беспорядочную стрельбу в воздух, в результате которой в стране за сутки погибли или были ранены более 70 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ресурс AfghanUrdu в Twitter.
Якуб заявил, что ответственность за это в провинциях будут нести губернаторы и начальники полиции.
Ранее сообщалось, что число убитых и раненых в Афганистане во время массовой беспорядочной стрельбы в воздух, открытой в пятницу талибами после сообщений о захвате единственной не подконтрольной им провинции Панджшер, превысило 70 человек.
Вместе с тем представители национального сопротивления в регионе опровергли информацию об установлении радикалами полного контроля над этой провинцией.
Ранее военный историк Евгений Норин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил шансы повстанцев противостоять талибам. По его мнению, при наличии союзников Панджшер сможет продержаться сколько угодно.
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