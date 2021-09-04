Замглавы «Талибан» запретил «праздничную стрельбу» в воздух

Заместитель главы движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), сын основателя талибов муллы Омара, мулла Мухаммад Якуб запретил прекратить беспорядочную стрельбу в воздух, в результате которой в стране за сутки погибли или были ранены более 70 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ресурс AfghanUrdu в Twitter.

Якуб заявил, что ответственность за это в провинциях будут нести губернаторы и начальники полиции.