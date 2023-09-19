Заместитель министра Польши: ЕС пора применить политику закрытых границ

Евросоюзу пора применить политику «закрытых границ», заявил заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин.

Он отметил, что нужно применить меры, схожие с теми, что были применены на белорусской границе. Политик объяснил, что большинство людей, которые прибывают на территорию ЕС, являются именно нелегальными экономическими иммигрантами.

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Накануне замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. В эфире Польского радио дипломат намекнул, что Россия помогает беженцам добраться из Нигерии и других африканских стран в Средиземного моря, и среди заинтересованных в этом политик назвал Москву. Заправляют этим, по мнению Мулярчика, преступники, но якобы «на заднем плане, безусловно, есть Россия», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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