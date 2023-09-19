Заместитель министра Польши: ЕС пора применить политику закрытых границ

Накануне замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. В эфире Польского радио дипломат намекнул, что Россия помогает беженцам добраться из Нигерии и других африканских стран в Средиземного моря, и среди заинтересованных в этом политик назвал Москву. Заправляют этим, по мнению Мулярчика, преступники, но якобы «на заднем плане, безусловно, есть Россия», передает «Радиоточка НСН».

