Заместитель министра Польши: ЕС пора применить политику закрытых границ
Евросоюзу пора применить политику «закрытых границ», заявил заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин.
Он отметил, что нужно применить меры, схожие с теми, что были применены на белорусской границе. Политик объяснил, что большинство людей, которые прибывают на территорию ЕС, являются именно нелегальными экономическими иммигрантами.
Накануне замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. В эфире Польского радио дипломат намекнул, что Россия помогает беженцам добраться из Нигерии и других африканских стран в Средиземного моря, и среди заинтересованных в этом политик назвал Москву. Заправляют этим, по мнению Мулярчика, преступники, но якобы «на заднем плане, безусловно, есть Россия», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru