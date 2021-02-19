Закупки COVID-вакцин развитыми странами превысили численность их населения
Развитые страны мира приобретают вакцин от коронавируса в больших объёмах, чем им требуется для охвата прививками всего населения. Об этом говорится в докладе организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign.
Согласно документу, на сегодня США, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже имеют свыше 3 миллиардов доз вакцины. Это на миллиард больше необходимого количества доз для вакцинации всего населения перечисленных государств.
ONE Campaign призвала Вашингтон и Лондон поделиться лишними дозами для борьбы с пандемией во всем мире. В противном случае, миллиарды жителей Земли останутся без необходимой защиты от инфекции, что вызовет продолжение эпидемического процесса, отмечают в организации.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус констатировал, что справедливое распределение препаратов от коронавируса в глобальном масштабе невозможно без программы COVAX. Это глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам для всех государств, независимо от уровня доходов.
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