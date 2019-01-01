Политолог: Лукашенко в Брюсселе нечего делать

«Это напрямую связано с внутрибелорусской ситуацией и отношениями с ЕС. Белорусская сторона рассчитывает на несколько вещей. Первое – это упрощение визового режима, которое давно обещают европейцы. Второе – подписание базового рамочного договора с ЕС. И третье – Минск рассчитывает на снятие барьеров, ограничений на белорусскую продукцию, которые до сих пор существуют. По всем позициям идут очень тяжелые переговоры, но пока особого прогресса не видно. Поэтому Лукашенко в Брюсселе делать нечего: нет реальных результатов, которые можно было бы себе зачесть в историю успеха», - сказал он.

Отказ Лукашенко приехать в Брюссель не ухудшит отношения между ЕС и Минском в преддверии президентских и парламентских выборов в Белоруссии, уверен политолог.

«Запад и ЕС в том числе традиционно помогали определенным оппозиционным деятелям. Правда, эта помощь сокращается, скорее всего, в эти выборы она будет минимальной. Европа играет в долгую, они поддерживают жизнеспособность прозападных структур. Но реальной конкуренции Лукашенко они составить не смогут. В Европе понимают реальные расклады в стране, поэтому резкого ухудшения отношений из-за результатов выборов я бы не ожидал», - заключил он.

«Восточное партнерство» - это проект Евросоюза по налаживанию связей с бывшими странами Советского Союза: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.