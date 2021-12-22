Закон о запрете российских фильмов признан на Украине конституционным

На Украине Конституционный суд признал соответствующим конституции закон, предусматривающий введение запрета на российские фильмы и телевизионные передачи, внесенные в санкционный список, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление представителя Верховной рады в КС Ольгу Совгиря.

Зеленский раскритиковал запрет фильмов из-за санкций против российских актеров

По ее словам, КС признал конституционными положения закона, согласно которым не допускается использование телерадиоорганизаций, в частности, для трансляции фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач, одним из участников которых является лицо, внесенное в санкционный список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался против запрета на показ фильмов из-за участия в них актеров, попавших под санкции Киева. Кроме того, украинский президент напомнил о сериале «Сваты», который продюсировал до шестого сезона. Показ фильма запретил Совет безопасности Украины (СБУ), несмотря на то, что сериал сняли до «войны с Россией».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com
ТЕГИ:КиноУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры