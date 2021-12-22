Закон о запрете российских фильмов признан на Украине конституционным
На Украине Конституционный суд признал соответствующим конституции закон, предусматривающий введение запрета на российские фильмы и телевизионные передачи, внесенные в санкционный список, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление представителя Верховной рады в КС Ольгу Совгиря.
По ее словам, КС признал конституционными положения закона, согласно которым не допускается использование телерадиоорганизаций, в частности, для трансляции фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач, одним из участников которых является лицо, внесенное в санкционный список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался против запрета на показ фильмов из-за участия в них актеров, попавших под санкции Киева. Кроме того, украинский президент напомнил о сериале «Сваты», который продюсировал до шестого сезона. Показ фильма запретил Совет безопасности Украины (СБУ), несмотря на то, что сериал сняли до «войны с Россией».
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