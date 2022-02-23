Захарова высмеяла Кличко за плохое знание истории
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла мэра Киева за плохое знание истории, сообщает «РЕН ТВ».
По её словам, некоторые слова главы украинского города не соответствуют действительности. Поэтому она решила напомнить мэру один исторический факт.
«Виталий, Вам в помощь исторический факт: в память о тех временах в Москве осталась Болотная площадь, которая стала местом притяжения свидомых», – заявила дипломат.
22 февраля Кличко в эфире In Time Ukraine решил в очередной раз напомнить о величии столицы Украины. «Русь была Киевской, а Киев – великим городом, еще когда были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва», – заявил мжр Киева.
По мнению Кличко, поставить под сомнение существование украинского государства со стороны российского руководства «цинично и неадекватно».
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