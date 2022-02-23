Захарова высмеяла Кличко за плохое знание истории

По её словам, некоторые слова главы украинского города не соответствуют действительности. Поэтому она решила напомнить мэру один исторический факт.

«Виталий, Вам в помощь исторический факт: в память о тех временах в Москве осталась Болотная площадь, которая стала местом притяжения свидомых», – заявила дипломат.

22 февраля Кличко в эфире In Time Ukraine решил в очередной раз напомнить о величии столицы Украины. «Русь была Киевской, а Киев – великим городом, еще когда были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва», – заявил мжр Киева.

По мнению Кличко, поставить под сомнение существование украинского государства со стороны российского руководства «цинично и неадекватно».

