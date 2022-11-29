Маск пообещал опубликовать документы о подавлении свободы слова в США

Американский бизнесмен Илон Маск пообещал обнародовать документы, доказывающие подавление свободы слова в США. Об этом предприниматель написал в Twitter.

Маск: Соцсеть Twitter должна стать нейтральной

Маск выступил против онлайн-цензуры в Соединенных Штатах, пишет RT.

«Файлы Twitter о подавлении свободы слова вскоре будут опубликованы в самом Twitter. Общественность заслуживает знать, что произошло на самом деле», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее Маск заявил, что в случае потери свободы слова в США американский народ ждет только тирания. Бизнесмен подчеркнул, что ведет борьбу «за будущее цивилизации», сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Свобода СловаСШАTwitterИлон Маск
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