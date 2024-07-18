Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры ООН
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала в Telegram на попытку прервать выступление главы российской дипломатии страны Сергея Лаврова.
Это произошло на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат усомнилась в безопасности штаб-квартиры. Она отметила, что «если подобное поведение одной из делегаций будет признано нормой, то вскоре очередные «гости» какой-нибудь другой делегации начнут в поддержку своих дипломатов нарушать порядок и прерывать работу Совбеза разными оригинальными способами».
Ранее во время выступления Лаврова на заседании по Ближнему Востоку его прервали две активистки. Он приостановил свою речь и обратился к активисткам с просьбой почетче сказать, что они хотят, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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