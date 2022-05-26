Захарова сообщила, что с ключевых постов в администрации США уходят люди

По её словам, отсутствуют люди, которые составляли основу повестки. «А если их нет, то и повестку реализовать некому», — отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что российское правительство разрабатывает комплекс ответных мер на новые санкции США. В настоящий момент не может говорить о деталях разрабатываемых мер без согласования со всеми ответственными сторонами.

