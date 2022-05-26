Захарова сообщила, что с ключевых постов в администрации США уходят люди
В администрации президента США массово не хватает людей на ключевых позициях, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства России Марию Захарову.
По её словам, отсутствуют люди, которые составляли основу повестки. «А если их нет, то и повестку реализовать некому», — отметила дипломат.
Ранее Захарова заявила, что российское правительство разрабатывает комплекс ответных мер на новые санкции США. В настоящий момент не может говорить о деталях разрабатываемых мер без согласования со всеми ответственными сторонами.
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