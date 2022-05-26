Захарова сообщила, что с ключевых постов в администрации США уходят люди

В администрации президента США массово не хватает людей на ключевых позициях, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства России Марию Захарову.

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По её словам, отсутствуют люди, которые составляли основу повестки. «А если их нет, то и повестку реализовать некому», — отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что российское правительство разрабатывает комплекс ответных мер на новые санкции США. В настоящий момент не может говорить о деталях разрабатываемых мер без согласования со всеми ответственными сторонами.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:СШАМИД РФМария Захарова
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