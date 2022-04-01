Захарова раскритиковала Chanel за отказ продавать товар жителям России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале напомнила, что основательница бренда Chanel Коко Шанель во время Второй Мировой войны сотрудничала с Третьим Рейхом и за счёт фашистов решала свои коммерческие задачи.
Комментируя информацию о том, что зарубежные магазины французской фирмы отказываются продавать товар россиянам, она заявила, что управляющие наследием «Великой Коко» видимо решили «присоединиться к русофобской кампании по «отмене России»
«Странно, да? Причём здесь антифашисткая операция России и французский дом моды? А очень даже при том. Мы просто открыли шкаф, из которого выпали ещё не сгнившие скелеты 80-летней давности», - написала Захарова.
Она добавила, что Россия - всепрощающая страна, которая перевернула страницу и дала дорогу будущему, однако если дорога оказалась кольцевой, то Россия разорвёт этот порочный круг.
Ранее блогер Лиза Литвин рассказала в соцсетях, что в ОАЭ сотрудники магазина Chanel отказались продать ей сумочку бренда, и ей пришлось подписать обязательство не вывозить купленные товары в Россию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru