Захарова прокомментировала стенограмму разговора Трампа и Зеленского

25 сентября 201919:03

Официальный представитель МИД России отреагировала на публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины, предоставленную Белым домом. На своей странице в Facebook Мария Захарова задалась вопросом: «Эта такая работа у демократов в США — выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пелоси».

По словам представителя внешнеполитического ведомства, исходя из этой ситуации, Джулиана Ассанжа можно считать «практически героем США» - основатель WikiLeaks показал обществу «не один, а тысячи материалов аналогичного характера».

Американист: Попытка импичмента Трампа навредит самим демократам

Напомним, спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что конгресс начинает процедуру импичмента Дональду Трампа из-за его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы глава Белого дома якобы требовал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Позже Белый дом опубликовал расшифровку этой беседы.

Между тем, как отмечает «Свободная пресса», экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла на президентских выборах 2016 года Дональду Трампу, поддержала начало процедуры импичмента в отношении главы Белого дома.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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