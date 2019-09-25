Захарова прокомментировала стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Официальный представитель МИД России отреагировала на публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины, предоставленную Белым домом. На своей странице в Facebook Мария Захарова задалась вопросом: «Эта такая работа у демократов в США — выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пелоси».

По словам представителя внешнеполитического ведомства, исходя из этой ситуации, Джулиана Ассанжа можно считать «практически героем США» - основатель WikiLeaks показал обществу «не один, а тысячи материалов аналогичного характера».