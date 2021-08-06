Канцлер Курц назвал Россию важнейшим торговым партнером Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал Россию одним из важнейших торговых партнёров страны. Такое заявление австрийский лидер сделал по видеосвязи в ходе открытия цементного завода "Цемикс" в Башкирии.

Завод принадлежит австрийской группе компаний Lasselsberger. Предприятие будет работать в Абзелиловском районе Башкирии. "Российский рынок имеет для Австрии особое значение, ведь Россия является одним из важнейших торговых партнеров Австрии", - цитирует Курца РИА Новости.

Курц поздравил собравшихся с открытием завода белого цемента на территории России. Глава страны подчеркнул, что Lasselsberger также имеет влияние международном рынке. По его словам, открытие предприятия укрепит "устойчивые экономические связи" двух стран.

По мнению канцлера, открытие завода также станет станет шагом на пути к "экономическому оздоровлению" после пандемии коронавируса. Отмечается, что объем инвестиций в проект составит около 5,7 миллиарда рублей.

