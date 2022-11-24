Захарова отреагировала на задержание двух российских граждан в Швеции

Захарова указала на заявление полиции Швеции, в котором не указаны личности и национальность задержанных, а также государство, которому они якобы передавали секретные сведения. Она отметила, что Россия внимательно относится к защите прав своих граждан по линии российских загранучреждений и готова оказать им всю необходимую помощь.

Ранее суд Дюссельдорфа назначил условный срок офицеру бундесвера в отставке Ральфу Г., обвиняемому в шпионской деятельности в пользу России против США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

