Захарова отреагировала на задержание двух российских граждан в Швеции
Россия не получила от Швеции официальных данных о задержании супружеской пары из России по подозрению в шпионаже 22 ноября. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.
Захарова указала на заявление полиции Швеции, в котором не указаны личности и национальность задержанных, а также государство, которому они якобы передавали секретные сведения. Она отметила, что Россия внимательно относится к защите прав своих граждан по линии российских загранучреждений и готова оказать им всю необходимую помощь.
Ранее суд Дюссельдорфа назначил условный срок офицеру бундесвера в отставке Ральфу Г., обвиняемому в шпионской деятельности в пользу России против США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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