СМИ: экс-сотрудник британского посольства признался в шпионаже в пользу РФ

Бывший сотрудник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Смит, выступая в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, признал свою вину в шпионаже в пользу России, сообщает Evening Standard.

В Швеции двум мужчинам предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России

По данным издания, в период с мая 2020 по август 2021 года 58-летний мужчина собирал информацию о деятельности британских госслужащих, а также их адреса и телефоны. Кроме того, его интересовали данные о работе британского посольства в Берлине, ксерокопии документов, записи с камер видеонаблюдения.

Следствие утверждает, что Смит якобы передал эти сведения российскому генерал-майору Сергею Чухурову, указанному как военный атташе посольства России в ФРГ.

Всего мужчина признался в восьми случаях нарушения закона о гостайне.

Ранее сотрудники ФСБ задержали во Владивостоке гражданина России по подозрению в сборе данных для военной разведки Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/ Brian Klug
ТЕГИ:РоссияВеликобританияШпионШпионаж
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