СМИ: экс-сотрудник британского посольства признался в шпионаже в пользу РФ
Бывший сотрудник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Смит, выступая в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, признал свою вину в шпионаже в пользу России, сообщает Evening Standard.
По данным издания, в период с мая 2020 по август 2021 года 58-летний мужчина собирал информацию о деятельности британских госслужащих, а также их адреса и телефоны. Кроме того, его интересовали данные о работе британского посольства в Берлине, ксерокопии документов, записи с камер видеонаблюдения.
Следствие утверждает, что Смит якобы передал эти сведения российскому генерал-майору Сергею Чухурову, указанному как военный атташе посольства России в ФРГ.
Всего мужчина признался в восьми случаях нарушения закона о гостайне.
Ранее сотрудники ФСБ задержали во Владивостоке гражданина России по подозрению в сборе данных для военной разведки Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 554 / сут.
Умерли
391 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 213 / сут.
- Калужские студенты смогут рассчитывать на именную стипендию
- Липецкий ЗАГС назвал самые популярные имена в 2022 году
- Экоактивисты с криком попытались приклеить себя к «Крику» Мунка
- Рогов: жителям Херсона угрожают расправы и пытки со стороны ВСУ
- Набиуллина назвала будущее «как никогда туманным»
- СМИ: экс-сотрудник британского посольства признался в шпионаже в пользу РФ
- Криптобиржа FTX объявила о банкротстве
- Авербух отреагировал на решение ученика Тутберидзе покинуть Россию
- Reuters: Германия выделила Украине €1 млрд на кибербезопасность
- Европа заменила российский газ на СПГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru