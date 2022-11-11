СМИ: экс-сотрудник британского посольства признался в шпионаже в пользу РФ

По данным издания, в период с мая 2020 по август 2021 года 58-летний мужчина собирал информацию о деятельности британских госслужащих, а также их адреса и телефоны. Кроме того, его интересовали данные о работе британского посольства в Берлине, ксерокопии документов, записи с камер видеонаблюдения.

Следствие утверждает, что Смит якобы передал эти сведения российскому генерал-майору Сергею Чухурову, указанному как военный атташе посольства России в ФРГ.

Всего мужчина признался в восьми случаях нарушения закона о гостайне.

Ранее сотрудники ФСБ задержали во Владивостоке гражданина России по подозрению в сборе данных для военной разведки Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

