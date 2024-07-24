В МВД Франции подтвердили задержание гражданина России

Ранее агентство Франс Пресс писало, что власти Франции задержали россиянина, который подозревается в подготовке к «дестабилизации» во время Олимпиады.

Дарманен подчеркнул, что полиция уверена, что задержанный россиянин собирался вмешиваться в проведение Игр, заниматься шпионажем и дестабилизировать обстановку.

Ранее в Греции задержали россиянина по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



