Задержанный в Германии Шварценеггер заплатит штраф в 35 тысяч евро
Голливудский киноактер Арнольд Шварценеггер, которого задержали в аэропорту Мюнхена при попытке провоза дорогих часов, отпущен на свободу после уплаты штрафа в 35 тысяч евро, сообщает Bild.
По данным издания, сотрудники таможни допрашивали знаменитость в течение трех часов. Таможенное управление Мюнхена открыло производство по факту уклонения от уплаты налогов. 76-летний актер должен был задекларировать часы Audemars Piguet как ввозимый импорт.
Часы оценили в 26 тысяч евро. Также Шварценеггер предстоит заплатить налог в 4 тысячи евро и штраф в 5 тысяч евро.
Шварценеггер пытался объяснить, что намерен продать дорогой аксессуар на благотворительном аукционе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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