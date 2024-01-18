Задержанный в Германии Шварценеггер заплатит штраф в 35 тысяч евро

По данным издания, сотрудники таможни допрашивали знаменитость в течение трех часов. Таможенное управление Мюнхена открыло производство по факту уклонения от уплаты налогов. 76-летний актер должен был задекларировать часы Audemars Piguet как ввозимый импорт.

Часы оценили в 26 тысяч евро. Также Шварценеггер предстоит заплатить налог в 4 тысячи евро и штраф в 5 тысяч евро.

Шварценеггер пытался объяснить, что намерен продать дорогой аксессуар на благотворительном аукционе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

