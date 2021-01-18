Задержанный при штурме Капитолия ультраправый военный владел секретной информацией

Резервист Сухопутных войск США, который был задержан правоохранительными органами во время штурма Капитолия, имел доступ к секретной информации и работал подрядчиком на военно-морской базе, следует из обвинительного заключения федерального прокурора округа Колумбия.

Задержанного зовут Тимоти Хейл-Кузанелли. Следствие считает, что он придерживается ультраправых взглядов и является сторонником нацизма. Несмотря на это, он смог получить доступ к секретной информации и доступ к различным видам вооружения и боеприпасов.

Мужчине предъявлены федеральные обвинения о нападении на сотрудника полиции, грабеже государственной собственности, препятствовании официальным процедурам и незаконном штурме государственного здания.