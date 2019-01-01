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Задержанный полицией Косова россиянин попал в больницу

28 мая15:27

Сотрудник Миссии ООН в Косове россиянин Михаил Краснощеков, задержанный в ходе операции полиции самопровозглашённой республики, находится в больнице. Об этом сообщает RT со ссылкой на миссию ООН по делам временной администрации в Косове.

Врач больницы в Косовска-Митровице сообщил, что у россиянина «телесные повреждения».

Посольство России в Сербии осудило операцию косовской полиции и потребовало немедленно освободить россиянина.

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Как напомнила НСН, ранее президент Сербии Александр Вучич призвал признать утрату контроля над Косово официальным Белградом.

Беспорядки могут быть связаны с заявлением сербского лидера, заметил в эфире НСН старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков. Однако, по его мнению, для Приштины оно может сыграть и положительную роль.

«Понятно, что хочется эти два события связать. Потому что, если мы говорим о сербах, которые в Косове, конечно, такое заявление президента Сербии не может радовать. Очевидное их недовольство может вылиться в такие столкновения. С другой стороны, для косовских властей это может стать побудителем к более активным действиям по интеграции в свои структуры сербского населения. И такая непростая ситуация привела к конфликту», — заметил эксперт.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
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