На Шри-Ланке двух россиян задержали за сбор редкой фауны

Двух россиян задержали на Шри-Ланке по подозрению в незаконном сборе редкой фауны на острове. Об этом сообщило посольство на Шри-Ланке в своем Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, вечером 29 августа консульский отдел получил данные о пропаже 17-летнего и 21-летнего россиян на юге Шри-Ланки.

«В ходе выяснения обстоятельств инцидента установлено, что граждане были задержаны экологической полицией по подозрению в незаконном сборе образцов редкой местной фауны», — указали в посольстве.

Дипломаты предпринимают меры для защиты прав граждан РФ и направили в МИД Шри-Ланки ноту с просьбой о срочном консульском доступе к россиянам. Как ожидается, 2 сентября задержанные предстанут перед судом в Эмбилипитии в провинции Сабарагамува, где россиянам предъявят обвинения и определят меру пресечения.

Ранее в Париже задержали россиянина, который «проболтался» о планах сорвать Олимпиаду, напоминает Ura.ru.

