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Толедо был президентом Перу в 2001-2006 годах. Ему инкриминируются коррупционные преступления.
Задержан экс-президент Перу
16 июля22:47
Прокуратура Перу сообщила об аресте в США 73-летнего экс-президента южноамериканской страны Алехандро Толедо.
В настоящее время Толедо предстал перед судебными властями США в рамках процесса по возможной высылке его на родину, сообщает РИА «Новости».
Толедо был президентом Перу в 2001-2006 годах. Ему инкриминируются коррупционные преступления.
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ФОТО: РИА Новости
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