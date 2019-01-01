Задержан экс-президент Перу

Прокуратура Перу сообщила об аресте в США 73-летнего экс-президента южноамериканской страны Алехандро Толедо.

В настоящее время Толедо предстал перед судебными властями США в рамках процесса по возможной высылке его на родину, сообщает РИА «Новости».

Толедо был президентом Перу в 2001-2006 годах. Ему инкриминируются коррупционные преступления.

