Заболевший COVID-19 Макрон пошёл на поправку
24 декабря 202013:34
Президент Франции Эммануэль Макрон больше не проявляет симптомов коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
В сообщении говорится, что Макрон регулярно проходит обследования, его самочувствие улучшилось и, «в соответствии с действующим протоколом», он может закончить карантин через семь дней, сообщает RT.
О том, что Макрон заболел коронавирусом, стало известно 17 декабря. Французский лидер ушёл на самоизоляцию и работал дистанционно.
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24 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru