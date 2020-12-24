Заболевший COVID-19 Макрон пошёл на поправку

Президент Франции Эммануэль Макрон больше не проявляет симптомов коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В сообщении говорится, что Макрон регулярно проходит обследования, его самочувствие улучшилось и, «в соответствии с действующим протоколом», он может закончить карантин через семь дней, сообщает RT.

О том, что Макрон заболел коронавирусом, стало известно 17 декабря. Французский лидер ушёл на самоизоляцию и работал дистанционно.