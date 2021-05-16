Военное крыло ХАМАС ответило на авиаудар Израиля
Военное крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар Иерусалима по лагерю беженцев аш-Шати в городе Газа, сообщает РИА Новости.
Также этот обстрел был местью за погибших палестинцев на Западном берегу.
Израиль атаковал лагерь беженцев аш-Шати в Газе, в результате чего восемь человек погибли. Жертвами авиаудара стали десять человек.
Как минимум 34 ребенка в секторе Газа и двое детей в Израиле погибли за последние дни на фоне эскалации конфликта между Израилем и палестинскими движениями.
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