Военное крыло ХАМАС ответило на авиаудар Израиля

Военное крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар Иерусалима по лагерю беженцев аш-Шати в городе Газа, сообщает РИА Новости.

Израиль сообщил о пуске более 200 ракет из сектора Газа за ночь

Также этот обстрел был местью за погибших палестинцев на Западном берегу.

Израиль атаковал лагерь беженцев аш-Шати в Газе, в результате чего восемь человек погибли. Жертвами авиаудара стали десять человек.

Как минимум 34 ребенка в секторе Газа и двое детей в Израиле погибли за последние дни на фоне эскалации конфликта между Израилем и палестинскими движениями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор ГазаХамас
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