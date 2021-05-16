Военное крыло ХАМАС ответило на авиаудар Израиля

Также этот обстрел был местью за погибших палестинцев на Западном берегу.

Израиль атаковал лагерь беженцев аш-Шати в Газе, в результате чего восемь человек погибли. Жертвами авиаудара стали десять человек.

Как минимум 34 ребенка в секторе Газа и двое детей в Израиле погибли за последние дни на фоне эскалации конфликта между Израилем и палестинскими движениями.

