«Забастовка или госпереворот?»: Акции протеста фермеров начались в Германии

Масштабная акция протеста немецких фермеров стартовала утром 8 января. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно опубликованным в соцсетях видео, на дорогах ФРГ появились многочисленные колонны тракторов и грузовиков, перекрывших магистрали. Глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид отметил, что общенациональные протесты, вызванные планами немецкого правительства отменить сельскохозяйственные субсидии, продлятся неделю. По его словам, фермеры не примут сокращения субсидий и повышения налогов для сельскохозяйственного сектора.

В свою очередь журнал Stern сообщил, что акции протестов фермеров объявлены во всех 16 федеральных землях ФРГ. В частности, десятки тракторов находятся перед Бранденбургскими воротами (Берлин). Фермеры выступают с лозунгами «Никогда не кусай руку, которая тебя кормит» и «Нет фермеров — нет будущего».

В немецкой полиции заявили о том, что во многих частях страны парализовано движение автотранспорта. В частности, в земле Мекленбург-Передняя Померания сотни тракторов заблокировали въезды на шоссе, причем к протестующим присоединились транспортно-экспедиторские компании, выступающие против роста платы за проезд.

«Мы требуем, чтобы у фермеров было больше свобод и сохранялись налоговые послабления. И мы хотим сохранить наши земли и таким образом нашу конкурентоспособность», — заявила одна из участниц акций протеста.

Аграрии подчеркнули: происходящее — не попытка госпереворота. Однако они добавили, что готовы сместить действующее правительство на грядущих выборах.

Напомним, кабинет министров ФРГ принял решение отменить субсидии фермерам на дизельное топливо и льготное налогообложение сельхозтехники в декабре 2023 года. По мнению правительства Германии, это позволит сэкономить 920 млн евро, в частности, 440 млн евро за счет отмены субсидий. В правительстве также заверили, что сокращение льгот будет поэтапным, однако это не изменило планы протестующих.

VOLKSWAGEN ЗАГЛОХ

В частности, митинги аграриев заблокировали работу автомобильного гиганта ФРГ — завода Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене, сообщило издание Bild. Фермеры перекрыли подъезды к предприятию, рабочие не смогли попасть на свои места.

По прогнозу представительницы компании, завод возобновит свою работу 9 января.

ЛАТАЮТ ДЫРЫ?

Вместе с тем фермеры выражали свое недовольство задолго до 8 января. Так, 4 января аграрии на причале Шлютзиль заблокировали прибытие парома с находившимся на борту вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком, пишет Spiegel.

Митингующие потребовали личной встречи с представителями власти и объяснений. В ответ на предложение Хабека пообщаться с делегацией от протестующих они попытались прорваться на судно. Полиция разогнала бунтовщиков, используя перцовый газ.

Кроме того, о прорехе в бюджете Германии величиной в 60 млрд евро сообщалось еще в ноябре 2023 года, при этом деньги закончились не только непосредственно для страны, но и для помощи Украине. Латать бюджетные дыры власти решили за счет фермеров.

«Германия платит миллионы евро за войну на Украине. Германия платит за оружие, поставляемое на Украину, Германия оплачивает домашнее хозяйство украинского правительства и платит за более, чем миллион украинских беженцев. Все эти люди получают социальные пособия, поэтому у немецкого правительства не хватает денег», — возмутился член Палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

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