Голливудские актеры ратифицировали контракт со студиями после забастовки

Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) поддержала ратификацию контракта с голливудскими студиями после забастовки, организация поделилась результатами соглашения в соцсети Х.

Официальную ратификацию контрактов в организации назвали «завершением одной из важнейших глав в современной истории развлекательной индустрии».

«Исход был предрешен»: Шнейдеров о завершении забастовки сценаристов в Голливуде

9 ноября Американская федерация актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA) заявила о прекращении забастовки после достижения предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP). Об этом говорится в сообщении SAG-AFTRA в соцсети Х.

Забастовка федерации киноактеров, которая представляет интересы примерно 160 тысяч человек, стартовала 14 июля. Артисты требовали увеличить зарплаты, компенсировать переработки и ограничить использование ИИ в индустрии, передает «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Паршин
ТЕГИ:СШАГолливудАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры