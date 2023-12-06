Голливудские актеры ратифицировали контракт со студиями после забастовки
Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) поддержала ратификацию контракта с голливудскими студиями после забастовки, организация поделилась результатами соглашения в соцсети Х.
Официальную ратификацию контрактов в организации назвали «завершением одной из важнейших глав в современной истории развлекательной индустрии».
9 ноября Американская федерация актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA) заявила о прекращении забастовки после достижения предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP). Об этом говорится в сообщении SAG-AFTRA в соцсети Х.
Забастовка федерации киноактеров, которая представляет интересы примерно 160 тысяч человек, стартовала 14 июля. Артисты требовали увеличить зарплаты, компенсировать переработки и ограничить использование ИИ в индустрии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru