Голливудские актеры ратифицировали контракт со студиями после забастовки

9 ноября Американская федерация актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA) заявила о прекращении забастовки после достижения предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP). Об этом говорится в сообщении SAG-AFTRA в соцсети Х.

Забастовка федерации киноактеров, которая представляет интересы примерно 160 тысяч человек, стартовала 14 июля. Артисты требовали увеличить зарплаты, компенсировать переработки и ограничить использование ИИ в индустрии, передает «Радиоточка НСН».



